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Российские политики прокомментировали слова об отказе Украины от Минских соглашений

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков и депутат Государственной думы Леонид Слуцкий отреагировали на слова представителя украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Алексея Арестовича, заявившего, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Слова Арестовича стали ответом на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что команда Зеленского «извивается как может» в стремлении перевернуть минские договоренности, поэтому их нельзя «спускать с крючка».

«Украины и Зеленского больше нет на крючке <…> Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений», — ответил украинский политик.

Цеков в комментарии «Лента.ру» отметил, что заявление Арестовича опирается на позицию, которая была озвучена во время встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

«Украине я бы посоветовал посмотреть на Афганистан и другие страны, которые на своем примере показали, что вмешательство американцев всегда заканчивается страданиями народа», — сказал сенатор.

Слуцкий в своем Telegram-канале обвинил украинские власти в том, что они затягивают реализацию Минских договоренностей, и добавил, что Киев давно находится «на крючке» у западных стран.

Ранее в ЛНР рассказали о плане Украины по отказу от минских соглашений.

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