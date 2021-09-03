В Киеве предложили переименовать украинский язык

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала Politeka Online предложил переименовать украинский язык в «руський».

По его словам, современный украинский язык «наиболее близок» к наречию, на котором говорили жители Киевской Руси — поэтому название можно поменять.

«То есть мы просто будем его ( украинский язык — прим. ред.) называть двойным названием: «руський» или «украинский». Не «российский», а «руський», — сказал Арестович.

До этого он предложил добавить к названию страны приставку «Русь» (Русь-Украина). Эту инициативу он объяснил тем, что Украина и есть Русь. Сейчас Арестович делает все возможное для реализации этой инициативы.

«Конечно, это все надо устанавливать на научной основе <...> Это дело конституционного большинства (в Верховной Раде — прим. ред.), изменений конституции, это дело, возможно, референдума всенародного, но все равно туда идти нужно», — сказал политик.

Если украинский парламент примет решение переименовать страну, Российская Федерация сможет оставить нынешнее название, добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила собственный вариант нового названия Украины.

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык «руським» после переименования страны в Русь-Украину.