Сын премьера Чехии собирается дать показания против отца по делу о коррупции

У премьер-министра Чехии Андрея Бабиш возник конфликт с его сыном в ходе проведения предвыборной кампании, сообщает Politico со ссылкой на местные СМИ.

«Я желаю вам удачи в вашей кампании по обману чешского народа», — сказал Андрей Бабиш-младший отцу во время остановки кампании в Усти-над-Лабем перед октябрьскими выборами.

Сын премьера также дал понять, что собирается дать показания против своего отца в расследовании мошенничества с субсидиями в Евросоюзе. Сам Бабиш ранее уже утверждал, что его сын не может давать показания, поскольку он «психически болен, принимает лекарства и должен находиться под присмотром».

«Я только что вышел из приемной психолога, и у меня есть судебный эксперт. Что ты чувствуешь, когда видишь меня? Почему ты причинил мне боль?» — обратился Бабиш-младший к отцу.

Конфликт между ними развивается уже не первый год. В 2018 году премьер опровергал утверждения о похищении его сына с целью препятствования ему давать показания в ходе расследования о незаконном присвоении Бабишем €2 млн в виде субсидий ЕС. Бабиш-старший неоднократно отрицал какие-либо правонарушения, называя обвинения политически мотивированными.

Ранее в ходе встречи Бабиша с избирателями один из присутствующих бросил в него яйцо.