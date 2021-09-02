Сын Януковича потребовал устроить ему допрос

Сын экс-президента Украины Александр Янукович потребовал допросить его по делу об уклонении от уплаты налогов компанией «Артемовск Вайнери», сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.

Соответствующее ходатайство Янукович-младший направил в Офис генпрокурора.

«Это очередная попытка Александра Януковича сдвинуть с мертвой точки «расследование», которое длится уже более семи лет», — отметил Кирасир.

Как напомнил пресс-секретарь, без допроса Януковича прокуроры якобы не могут завершить досудебное расследование. В связи с этим сын бывшего президента Украины потребовал как можно скорее организовать такой допрос в любом формате.

Александр Янукович, по словам Кирасира, готов предоставить следствию любую интересующую его информацию, в то время как отсутствие каких-либо действий для организации допроса подтверждает, что дело сфальсифицировано.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Виктор Янукович выиграл суд против Совета Евросоюза, постановившего заблокировать его активы и его сына Александра в 2019 году.