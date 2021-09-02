В Белоруссии назвали бессмысленным направлять в США посла на фоне санкций против Минска

В Белоруссии есть кандидат на пост посла в США, однако в условиях американских санкций в отношении Минска смысла его туда направлять нет. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает «БелТА».

«Отношения с США, как и с любым другим государством для нас всегда актуальны. <...> Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», — заявил глава белорусского МИД.

9 августа Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии, которые включают блокировку активов официальных лиц республики. По словам американского президента Джо Байдена, действия белорусских властей несут «чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Он рассказал, что новые санкции Вашингтона против Белоруссии затронут оборонный сектор, энергетику и транспорт.

Эти санкции дополнили введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.

Ранее США сократили большую часть сотрудников в своем посольстве в Минске по требованию руководства Белоруссии.