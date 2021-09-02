Захарова призвала добиться эмбарго на поставки вооружения на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество добиваться запрета на поставки вооружения на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставки вооружения в страну, которая истребляет собственное население, при этом запрещает оппозиционно-политические партии, инакомыслие и уничтожает свободную прессу», — заявила Захарова.

Она отметила, что в России надеются на то, что на Западе еще сохранились здравомыслящие политики, которые не на словах, а на деле испытывают искренние чувства симпатии, а не ненависти к Украине, которые не позволят еще больше дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее Захарова рассказала о последствиях, которые могут случиться, если США будут использовать Украину как орудие против РФ. По ее мнению, они будут «предсказуемыми и печальными».

Она добавила, что Россия обеспокоена действиями США и других стран членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве. Это ведет к эскалации боевых действий, подчеркнула Захарова.