В РПЦ раскритиковали сравнение Христа с коммунистами

В РПЦ назвали некорректным сравнение Иисуса Христа с коммунистами, которое позволил себе лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА «Новости».

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий», — сказал представитель РПЦ.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов повторил свою позицию об Иисусе Христе как главном коммунисте и сравнил Нагорную проповедь с кодексом строительства коммунизма.

Политик отметил, что главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ест» отражен в послании апостола Павла Фессалоникийцам. Глава КПРФ подчеркнул, что изучение Библии способствует пониманию современного мира.