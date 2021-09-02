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Песков считает, что страны Прибалтики необоснованно боятся России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страх России, который испытывают страны Прибалтики, необоснован. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, Эстония, собственно как и Латвия, как Литва, — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи», — сказал он.

Представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздно эти страны поймут, что Россия заинтересована в налаживании двусторонних отношений.

Ранее посол Германии заявила о всеобщем страхе начала войны с Россией.

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