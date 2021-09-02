Премьер Японии не приедет на ВЭФ, потому что его не пригласили

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке, потому что не получил приглашения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като.

«Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением», — заявил Като.

Накануне информационное агентство «Киодо» написало, сославшись на источник в правительстве Японии, что Суга не приедет на форум, так как не получил приглашение от Москвы.

По информации агентства, поездка обсуждалась в кабмине, и его глава был настроен позитивно.

Предыдущий председатель правительства Японии Синдзо Абэ приезжал на ВЭФ четыре раза.

Ранее во Владивостоке из-за проведения ВЭФ были усилены меры безопасности. Так, было ограничено движение наземного, воздушного и морского транспорта.