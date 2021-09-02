В МИД Украины назвали встречу Байдена и Зеленского переходом отношений на новый уровень

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter прокомментировал итоги встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

По его словам, переговоры вывели отношения между Вашингтоном и Киевом на новый уровень.

Министр также сообщил, что переговоры лидеров двух стран продолжались два часа вместо запланированных 60 минут.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, встретился с Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».