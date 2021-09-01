Почти 70% американцев оказались недовольны итогами пребывания США в Афганистане

69% граждан США придерживаются мнения, что американские власти не смогли достичь своих целей в Афганистане несмотря на то, что военная операция в этой стране длилась 20 лет. Это следует из результатов общенационального опроса, проведенного вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.

По данным социологов, только 26% считают, что администрация президента Джо Байдена отреагировала должным образом на критическую ситуацию в Афганистане, возникшую после того, как боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти в стране. Полностью противоположной позиции придерживаются 71% респондентов. Остальные участники опроса не смогли четко ответить на этот вопрос.

При этом 54% американцев считают, что в целом решение Байдена вывести войска из Афганистана было правильным. При этом еще 46% заявили, что приход талибов к власти несет прямую угрозу для национальной безопасности США.

В исследовательском центре уточнили, что опрос проводился 23 – 29 августа, участие в нем приняли более 10,3 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 1,6 процентных пункта.

Несмотря на трагические события в Афганистане и негативную оценку американских граждан, сам Байден позитивно оценивает итоги операции. Ранее в ходе своего обращения к гражданам США глава государства заявил, что считает вывод американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией», которая завершила эру попыток «переустроить» другие страны.