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«Талибан»* поздравил Узбекистан с Днем независимости и предложил сотрудничество

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Rahmat Gul/AP

Пресс-секретарь политического офиса радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохаммад Сухейль Шахин от имени руководства боевиков поздравил Узбекистан с 30-летием независимости республики, а также выразил желание построить плодотворные отношения с государством. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел Узбекистана.

«Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном», — говорится в поздравлении.

Представитель «Талибана» также подчеркнул, что новое правительство Афганистана заинтересовано в продолжении реализации инфраструктурных проектов с участием Узбекистана, например, строительства железной дороги и линии электропередачи.

«Исламский эмират Афганистан [самоназвание радикалов] будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», — заключил Мохаммад Сухейль Шахин.

Ранее власти Узбекистана заявили, что из-за давления талибов они были вынуждены депортировать из страны высококвалифицированных афганских пилотов вместе с их семьями. Сообщалось, что группа летчиков бежала из Афганистана после того, как боевики захватили власть в стране. Чтобы не отправлять беженцев обратно, Ташкент попросил Вашингтон найти другую страну, которая могла бы их принять.

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