МИД России одобрил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров одобрительно прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о невмешательстве в дела других стран, сообщает РИА «Новости».

«Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца», — отметил Лавров на встрече со студентами МГИМО.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в России приветствуют данные заявления.

«Мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались», — резюмировал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результатом действий США в Афганистане стали трагедии и потери.

До этого президент США Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны.