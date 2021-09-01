Совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского не будет

Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, однако совместной пресс-конференции в расписании американского лидера нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрации американского президента.

Согласно расписанию Байдена, президент США в ходе встречи с Зеленским «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», а также двух стран сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.

Ранее украинский эксперт усомнился в успехе встречи Байдена и Зеленского. Так, Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что украинский лидер привезет из США хороший видео- и фотосюжет и второстепенные соглашения. Он добавил, что Зеленский точно не вернется из США с отказом от американцев по своим позициям по запуску «Северного потока--2», особого статуса партнера вне НАТО для Украины или торговых преференций для Киева.