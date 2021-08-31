США и Украина подпишут соглашение по сотрудничеству в Черном море

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Украина подпишут оборонное соглашение, которое расширит сотрудничество по Черному морю, кибербезопасности и разведке. Об этом он сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что подписал договор с американской компанией Westinghouse Electric, согласно которому на территории страны планируется построить пять энергоблоков Хмельницкой АЭС, их общая стоимость составит около $30 млрд. Он не уточнил, как именно будет финансироваться строительство.

Также сообщалось, что украинский президент в ходе своего рабочего визита в США подпишет три оборонительных и одно энергетическое соглашения.

Помимо этого, Зеленский анонсировал «большой диспут» по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток — 2». Он отметил, что в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом должны быть достигнуты определенные договоренности между сторонами.