CNN: талибы* втайне сопровождали американцев в аэропорт Кабула по договоренности с США

Военные США заключили секретное соглашение с движением «Талибан (организация запрещена в России)», согласно которому боевики сопровождали американцев к воротам кабульского аэропорта, когда они покидали Афганистан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников министерства обороны Соединенных Штатов.

По словам одного из источников, военные США также установили «секретные ворота» в аэропорту и «центры обработки вызовов», чтобы направлять людей в процессе эвакуации.

Перед этим американцев уведомляли о том, что они должны собраться в заранее установленных пунктах сбора рядом с аэропортом. Оттуда талибы отвозили их к выходу, охраняемому военными США, которые пропускали их в обход собравшихся возле аэропорта афганцев, пытающихся покинуть Афганистан.

Ранее сообщалось, что американские военные эвакуировали из Афганистана не всех, кто высказывал желание покинуть страну, подтвердил генерал Центрального командования США Кеннет Ф. Маккензи-младший. По его словам, если появится возможность для эвакуации — и американцев, и афганцев, — «в ней не будет отказано».