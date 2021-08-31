В администрации Зеленского считают, что его ненавидят в Кремле

В Кремле ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, считает пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает РИА «Новости».

«Разные сигналы из Москвы доносятся, в том числе, что Зеленского ненавидят в Кремле щедрой и искренней ненавистью без малейших полутонов. Понятно почему. Они думали, что мальчик-артист, мы его сейчас быстро обломаем, но наломать не удалось ни на чем и никак», — заявил он.

Арестович подчеркнул, что Зеленский как политик ведет себя очень жестко. В частности, он полностью формирует повестку Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее сообщалось, что 1 сентября состоится встреча Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле будут внимательно следить за результатами встречи двух лидеров и считают, что США «могут использовать свое влияние на господина Зеленского».