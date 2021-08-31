Британия отказалась нести ответственность за непредотвращение взрывов в Кабуле

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отверг утверждения военного руководства США, что британская сторона косвенно виновна в терактах террористов-смертников в аэропорту Кабула, которые произошли на прошлой неделе, приводит его слова The Guardian.

«Мы очень тесно координировали свои действия с США, в частности, в отношении угрозы ИГИЛ (организация запрещена в России. — «Газета.Ru»), которую мы ожидали, хотя не смогли предотвратить трагедию. Но, безусловно, правильно сказать, что мы вывели наших гражданских из центра обработки у ворот, и просто неверно утверждать, что, кроме обеспечения безопасности наших граждан в аэропорту, мы настаивали на том, чтобы ворота оставались открытыми», — сказал он.

Ранее газета Politico сообщала, что военное руководство США было заранее информировано о готовящейся атаке террористов. По ее данным, командиры подробно описали план закрытия входа в аэропорт в Кабуле, но решили оставить ворота открытыми дольше, чем планировалось, чтобы позволить британским союзникам, которые ускорили сроки вывода, продолжить эвакуацию своего персонала.

В итоге они не успели закрыть аэропорт до того, как террорист-смертник взорвал свой жилет со взрывчаткой, убив почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Рааб назвал эту историю «просто неправдой». Он заверил, что британская сторона не требовала, чтобы ворота аэропорта оставались открытыми.

Ранее в Великобритании сообщили о готовности нанести удар по Афганистану.