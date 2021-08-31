Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Полиция начала проверку после сообщений о минировании всех ресторанов «Тануки»... 10:59
Наоми Кэмпбелл заявила, что пожертвовала личной жизнью ради карьеры 10:59
Аналитики рассказали, где в Москве впервые за год подешевело жилье 10:55
Девушка-боец UFC из Узбекистана попалась на допинге 10:54
«Яндекс» выкупит доли Uber в ряде проектов 10:49
Google высмеяла культового дизайнера Apple 10:47
Неизвестные повредили 400 самокатов в Москве 10:42
«Ювентус» назвал сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед» 10:31
Мошенники стали чаще обманывать россиян через фейковые театральные сайты 10:29
Бен Аффлек снялся в рекламном ролике с матерью Дженнифер Лопес 10:26

Зеленский встретится с министром обороны США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
112 Украина/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Об этом сообщается на сайте американского министерства обороны.

Отмечается, что на переговорах также будет присутствовать глава минобороны Украины Андрей Таран. Начало мероприятия запланировано на 14.00 по местному времени (21.00 по Москве). Стороны затронут несколько важных вопросов военного сотрудничества США и Украины. Информации о проведении пресс-конференции после встречи не приводится.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в американскую столицу, где встретится с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

Сообщалось, что Байден и Зеленский проведут переговоры 1 сентября в Белом доме. Также состоится встреча с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств. Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Окончание 20-летней миссии. Войска США покинули Афганистан
Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана
«Хорошо, что успел предупредить маму»: звезды комментируют видео о своей смерти
Кто и зачем хоронит артистов в интернете, создавая фейковые новости
«Отрабатывали версию диверсии»: как погиб пароход «Адмирал Нахимов»
35 лет назад произошло крушение «Адмирала Нахимова»
Украинский легкоатлет Цветов объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде
«Ъ»: Путин уволил пять генералов МВД
Министр обороны Казахстана ушел в отставку после взрывов на военном складе
«Яндекс» выкупит доли Uber в ряде проектов
Новости и материалы
Полиция начала проверку после сообщений о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве
Наоми Кэмпбелл заявила, что пожертвовала личной жизнью ради карьеры
Аналитики рассказали, где в Москве впервые за год подешевело жилье
Девушка-боец UFC из Узбекистана попалась на допинге
Google высмеяла культового дизайнера Apple
Неизвестные повредили 400 самокатов в Москве
«Ювентус» назвал сумму трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Мошенники стали чаще обманывать россиян через фейковые театральные сайты
Бен Аффлек снялся в рекламном ролике с матерью Дженнифер Лопес
В мэрии Краснодара оценили огражденный перегородкой класс в школьном коридоре
Макгрегор потроллил Хабиба на тему ринг-герлз
Американские дипломаты из Афганистана переедут работать в Катар
Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии
Почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки со стрельбой в Подмосковье
Instagram закроет доступ пользователям без даты рождения
Балагов завершил съемки пилота сериала «The Last of Us»
Украинский экс-игрок «Спартака» не приедет в Россию по политическим причинам
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на новый финансовый год
Все новости
Дебют Карпина. За счет чего Россия может обыграть Хорватию
Россия сыграет с Хорватией в отборе к чемпионату мира по футболу
Бьют мировые рекорды: Россия начала день с золотых медалей. LIVE
Владимир Свиридов выиграл золото в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Завезли из-за границы: в Китае выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Китайские эксперты призвали ВОЗ проверить еще одну версию происхождения коронавируса
Не ссорьтесь с соседями: как в России подают в суд за склоки
До 10 тыс. рублей моральной компенсации можно получить за банальное оскорбление
«Слишком сложная игра»: в Эстонии не смогли выбрать президента
Эксперты оценили шансы действующего президента Эстонии остаться у власти
Правительство отрегулирует: что будет с ценами на сахар
Эксперты оценили меры по стабилизации цен на сахар
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
«Бахнула Johnson & Johnson»: Собчак привилась американской вакциной после «Спутника»
Вирусолог оценил безопасность совместного использования «Спутника» и вакцины из США
В Подмосковье строят поселок для верующих: почему его проверяет СК
Основательница экопоселения «Аминовка» пожаловалась на угрозы
Сложно ли самозанятому взять кредит
С какими проблемами сталкиваются особые категории заемщиков
«Слишком жаркое лето»: эксперты — о причинах роста агрессии в среде мигрантов
Участников массовой драки в Некрасовке оштрафовали
Без автосервисов и «ракушек»: кого не коснется гаражная амнистия
Не все автовладельцы смогут легализовать свои гаражи
Реклама с темнокожими, радикальные шовинисты и письмо в ФСБ
Все о скандале вокруг «Тануки», «Ёбидоёби» и «Мужского государства»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях