Президент Украины Владимир Зеленский встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Об этом сообщается на сайте американского министерства обороны.

Отмечается, что на переговорах также будет присутствовать глава минобороны Украины Андрей Таран. Начало мероприятия запланировано на 14.00 по местному времени (21.00 по Москве). Стороны затронут несколько важных вопросов военного сотрудничества США и Украины. Информации о проведении пресс-конференции после встречи не приводится.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в американскую столицу, где встретится с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

Сообщалось, что Байден и Зеленский проведут переговоры 1 сентября в Белом доме. Также состоится встреча с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств. Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.