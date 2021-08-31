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В Польше рассказали о главном «страхе» Москвы

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Обозреватель Ежи Любах в своей статье для издания Gazeta Polska Codziennie написал, что Россия испытывает «страх» перед союзом Польши и Украины.

Публицист заявил, что Москва якобы стремится «навязать всем соседним народам русские порядки».

«Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» — пишет Любах.

Он считает, что Киеву следует присоединиться к инициативе «Трех морей». Он выразил мнение, что если Украина этого не сделает, то она может превратиться в «российско-немецкий кондоминиум». По его словам, взаимодействие Москвы и Берлина якобы несет для Польши «смертельную опасность».

При этом, как отметил журналист, полякам «не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией».

«Этого просто требуют наши национальные интересы», — добавил он.

Инициатива «Трех морей» объединяет такие страны, как Польша, Чехия, Австрия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Словения, Болгария и Румыния. Ее цель состоит в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктуры в энергетическом, транспортном и цифровом секторе.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что его стране и Украине угрожает возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией.

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