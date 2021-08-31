Блинкен: операция по эвакуации людей из Кабула была одной из самых сложных в истории США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что операция по эвакуации людей из Кабула была одной из самых сложных в истории страны. Запись его выступления опубликована в Twitter Госдепартамента.

По словам Блинкена, свыше 123 тыс. человек были благополучно эвакуированы из Афганистана. Среди них — порядка 6 тыс. граждан Соединенных Штатов, указал он.

«Это было масштабное военное, дипломатическое и гуманитарное мероприятие — одно из самых сложных в истории нашей страны, исключительный по своему значению результат логистики и координации в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить», — сказал госсекретарь.

Он также отметил, что Вашингтон не доверяет движению «Талибан (организация запрещена в России)», но готов взаимодействовать с ним, если это отвечает американским интересам.

Ранее в Пентагоне сообщили, что все американские военные покинули территорию Афганистана. В американском Министерстве обороны отметили, что война в исламской республике с участием вооруженных сил США завершена, однако Вашингтон продолжит попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан Соединенных Штатов.

Также стало известно, что аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов.

До этого «Талибан» заявил, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».

Радикальное движение «Талибан» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.