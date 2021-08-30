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Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

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Jason DeCrow/AP

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, в которой содержится призыв к движению «Талибан» (организация запрещена в России) обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались. Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Совете безопасности Организации объединенных наций в данный момент не ведется обсуждений о возможности отправки миротворцев организации в Афганистан.

Также в СБ обсуждается проект резолюции, подготовленный совместно Великобританией, Францией и США. Его основная задача заключается в том, чтобы те афганцы, которые хотят уехать из Афганистана, «могли сделать это безопасным образом», обладая безопасным и надежным доступом к пункту отправления.

Великобритания и Франция намерены представить в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, совместный британо-французский проект резолюции позволит продолжить гуманитарные операции в Афганистане.

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