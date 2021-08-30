В МИД Эстонии заявили, что не выдадут визу российскому дипломату в качестве ответной меры на высылку эстонского дипломата из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитическое ведомства.

«Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но полагает, что необходимо было бы наличие «аналогичного желания со стороны России».

В начале августа МИД России объявил персоной нон грата эстонского дипломата на фоне шпионского скандала.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Его поймали с поличным при получении от россиянина секретных документов. В МИД Эстонии сообщили, что дипломат во время задержания был на рабочей встрече в Петербургском политехническом институте.

По данным МИД РФ, после того, как Лятте был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом, эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам. В ведомстве заявили, что призывы российской стороны не были услышаны, и российский дипломат в Эстонии был объявлен нежелательной персоной.