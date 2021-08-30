Эксперт назвал Японию потенциальным центром уклонения от санкций для России

Россия и Китай могут обойти санкции Запада при помощи Японии. Об этом рассказал научный сотрудник по геостратегии и финансовой дипломатии, политический аналитик Фрэнсис Шин в статье The Diplomat.

По его словам, это может произойти за счет того, что японское правительство старается сохранить нейтралитет и наладить отношения с РФ и КНР, в том числе из-за того, что Япония зависима от торговли с этими государствами.

«Большой внутренний рынок и глубокая связь с мировой финансовой системой может сделать из Японии канал для продолжения незаконной финансовой деятельности Китая и России во всем мире, если она не будет координировать санкции с Соединенными Штатами», — выразил мнение Шин.

Он обратил внимание на то, что в Японии отсутствует реестр бенефициарных прав собственности — публичная книга, в которой приводится информация о том, кто является основным владельцем активов в стране. За счет этого Япония является наиболее привлекательным государством «для подставных корпораций, спонсируемых Китаем и Россией, для уклонения от санкций», отметил аналитик.

Ранее заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс заявил, что Китай и РФ могут положить начало третьей мировой войне из-за территориальных претензий к Японии.