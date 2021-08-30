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Politico: Пентагон знал о готовящемся теракте у аэропорта Кабула за сутки до взрывов

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1TV/Reuters

Минобороны США знало о готовящемся теракте у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с совещаний оборонного ведомства.

По данным издания, за сутки до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у аэропорта, военачальники встретились на ежедневном совещании для обсуждения ухудшающейся ситуации в Афганистане.

Глава Пентагона Ллойд Остин, согласно документам, выступая на защищенной видеоконференции, поручил высшим руководителям министерства по всему миру подготовиться к неизбежному «событию с многочисленными жертвами».

Кроме того, по информации газеты, в ходе совещания председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил о разведданных, которые указывают на то, что ИГ (организация запрещена в России) планирует так называемую «комплексную атаку». В то же время офицеры, звонившие из Кабула, отметили, что ворота отеля Abbey — места сбора американских граждан, которые хотели попасть в аэропорт, — подвергаются наивысшей угрозе.

В ходе другого разговора представители командного состава в Кабуле предложили план по закрытию ворот гостиницы Abbey после полудня 26 августа (после 10.30 мск). Однако американцы решили оставить ворота открытыми еще некоторое время, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала.

26 августа несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от ворот отеля Abbey. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ. В результате атаки погибли по меньшей мере 200 человек.

Жертвами взрывов также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

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