Взявшая интервью у талиба афганская журналистка бежала из страны

Афганская журналистка Бехешта Аргханд, ведущая новостной сети TOLO, которая ранее взяла интервью у высокопоставленного представителя «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) бежала из страны из-за страха перед талибами, сообщает CNN.

«Я покинула страну, потому что, как и миллионы людей, боюсь «Талибана», — сказала она.

После взятия «Талибаном» власти в Кабуле интервью представителя движения женщине стало одним из символов того, что талибы готовы не ограничивать право женщин работать. Однако через два дня после этого Аргханд поговорила с Малалой Юсафзай — активисткой, которая пережила покушение на убийство со стороны талибов. Это стало ее первым интервью на афганском телевидении. Несмотря на все попытки Аргханд, ее работу так и не пропустили в эфир.

Журналистка решила бежать из Афганистана из-за опасности, с которыми сталкиваются многие ее коллеги и простые афганцы.

Ранее руководитель отдела новостей телеканала TOLO Мирака Попал написал в своем Twitter, что талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы.