Глава МИД Китая выразил протест в связи с докладом США о происхождении COVID-19

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США должны перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

«Китай вновь призывает американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса, перестать оказывать давление на ВОЗ, а также не подрывать совместную борьбу международного сообщества с пандемией и глобальное научное сотрудничество в поисках источника происхождения коронавируса», — сказал он.

Ранее сообщалось, что разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Рассекреченная версия доклада американского разведсообщества была размещена на сайте офиса директора Национальной разведки.

В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».

В отчете также сказано, что американские разведслужбы по-прежнему не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19 и «их мнения до сих пор расходятся». Все ведомства согласны, что такие две гипотезы, как «естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», являются правдоподобными, отмечается в тексте.