Журналист, один из авторов NBC News обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в том, что в аэропорту Каьула произошел теракт, в четверг, в результате которого погибли 13 военнослужащих США.

Накануне Себастьен Роблен, автор NBC, The National Interest и Forbes опубликовал статью, где заявил, что гулбанная причина атаки - соглашение Трампа с талибами (организация запрещена в России) в феврале прошлого года.

«Администрация Трампа подписала Дохинское соглашение с Талибаном, в котором США обязались вывести все силы США и НАТО к 1 мая 2021 года в обмен на прекращение атак «Талибана» на войска США, отказ от связи с такими группами, как «Аль-Каида» (организация запрещена в России), и согласие на мирные переговоры с афганским правительством, которое в то время все еще контролировало большую часть страны, хотя все больше и больше уступало позиции талибам», — напомнил журналист.

В статье говорится, что обвинить в нападении президента Байдена «легко», но «архитектура» вывода американских войск из региона была построена Трампом

«Если бы когда-либо существовал шанс для более упорядоченного ухода США, одной из самых больших ошибок Байдена могло быть то, что он присоединился к сделке, заключенной бывшим президентом Дональдом Трампом с «Талибаном», вместо того, чтобы задавать свои собственные сроки», — написал автор.

Роблен признал, что «Байден по-прежнему несет ответственность за реализацию политики администрации Трампа» и заявил, что отмена соглашения будет «дорогостоящей» и «рискует возобновить атаки талибов на американские силы».

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта.

Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в Кабуле.

Комментируя теракт в Кабуле, Трамп в свою очередь заявил, что «этой трагедии нельзя было позволить случиться», и он бы ее не допустил, будь он сейчас на посту президента.