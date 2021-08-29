Посол заявил об еще 200 россиянах, запросивших эвакуацию из Афганистана

Около 200 россиян обратились в посольство РФ в Кабуле с просьбой помочи им в эвакуации из страны. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«У нас на данный момент записалось на выезд в нашу страну еще порядка 200 соотечественников, которые по каким-то причинам не среагировали на первый наш клич», — сказал он.

Дипломат пояснил, что все записавшиеся на вывоз из страны являются афганцами, обладающими вторым российским паспортом.

«Мы еще поднакопим, угроз безопасности для них нет, спасать никого не надо», — добавил Жирнов.

Вместе с этим посол отметил, что нет никаких гарантий, что все, кто записались, придут в посольство.

«У афганцев есть такая черта — они перестраховываются, на что-то записываются, а потом не приходят», — объяснил он, добавив, что некоторые россияне также могут не приехать из-за трудностей в передвижении по городу.

Ранее Жирнов заявил, что все россияне, которые хотели покинуть территорию Афганистана, были эвакуированы.