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Байден предупредил о возможной атаке на аэпорорт Кабула в ближайшие сутки

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Kevin Lamarque/Reuters

Президента США Джо Байден предупредил, что аэропорт Кабула может быть атакован в ближайшие сутки, передает пресс-служба Белого дома.

По его словам, ситуация в районе аэропорта афганской столицы остается чрезвычайно опасной.

«Угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов», — заявил Байден.

Американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По его словам, Вашингтон не ограничится одним ударом по террористам в Афганистане.

«Мы продолжим охоту за всяким, кто был причастен к этой гнусной атаке и заставим их заплатить», — заверил Байден.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане. По данным оборонного ведомства США, американские военные нанесли авиаудар по позициям ИГ в Афганистане рано утром в субботу, 28 августа.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным Минздрава Афганистана, число погибших выросло почти до 200 человек.

Жертвами атаки стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

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