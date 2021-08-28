Минобороны США и КНР впервые провели переговоры при администрации Байдена

Высокопоставленные представители Пентагона и минобороны Китая провели первый разговор при новой администрации США. Об этом сообщает Reuters.

В публикации подчеркивается, что переговоры состоялись на прошлой неделе. С стороны американцев выступал заместитель помощника главы Пентагона по Китаю. КНР представлял заместитель главы минобороны по международной кооперации.

Для проведения защищенной видеоконференции использовали специальную линию между военными ведомствами стран, говорится в сообщении со ссылкой на слова неназванного чиновника.

В публикации утверждается, что в ходе контакта обсуждалось управление рисками и кризисами.

Ранее генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссерь заявил, что степень «ядерной угрозы» со стороны Китая в скором времени превысит уровень опасности, которую в этом отношении представляет Россия для США.

По мнению американского генерала, этого следует ожидать в течение ближайших нескольких лет. Буссьер пояснил, что опасность представляют не только количество ядерных боеголовок, но и то, как Китай «принимает их на вооружение с технической точки зрения».