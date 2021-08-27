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Пентагон заявил, что второго взрыва около аэропорта Кабула не было

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@TOLOnews/Twitter

В Афганистане около аэропорта Кабула произошел только один взрыв, а не два. Об этом в ходе брифинга заявил генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы, передает ТАСС.

В военном ведомстве пояснили, что возникла путаница, из-за чего в СМИ распространилась информация о втором взрыве.

«Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним. Это был один террорист-смертник. <…> В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться», — заявил он.

О том, что рядом с аэропортом Кабула произошло два взрыва, СМИ сообщили 26 августа. Эту информацию журналистам подтвердили в том числе и в Пентагоне. Сообщалось, что первый взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника, а второй — из-за начиненного взрывчаткой автомобиля. Ответственность за эти теракты на себя взяла террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным, в результате взрывов погибли 170 человек, еще около 200 получили ранения.

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