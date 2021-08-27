Захарова: британские спецслужбы плотно работают с несколькими российскими СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила что британские Спецслужбы «давно и плотно» взаимодействуют с рядом российских СМИ, которые выступили против закона об иноагентах и нежелательных организациях. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (СМИ, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов) и «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (СМИ, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов», — отметила Захарова.

В так называемых «британских файлах», которые были «слиты» в Интернет группировкой «Anonymous» в начале 2021 года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других «неподкупных и беспристрастных» СМИ, добавила дипломат.

Она подчеркнула, что ее «смущает и удивляет» в действиях вышеназванных СМИ то, что «жалостливые письма появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации».

«Когда от аналогичных мер за рубежом страдали и намного больше, кстати говоря, другие российские СМИ, сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали. Мало того, многие даже злорадствовали: так им и надо, будут знать, как к ним в мире относятся», — резюмировала Захарова.

Ранее некоторые СМИ опубликовали открытые обращения к российским властям с требованием пересмотреть закон об иноагентах. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это обращение, подчеркнув, что закон об иностранных агентах должен конструктивно обсуждаться внутри самого «цеха» и с представителями власти.