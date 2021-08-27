Количество погибших из-за взрывов в Кабуле выросло до 170 человек

В результате двух взрывов в Афганистане около кабульского аэропорта погибли 170 человек, еще около 200 получили ранения. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя афганских властей.

По данным телеканала, среди погибших оказались 32 мужчины, три женщины и три ребенка. Личности еще 132 человек пока не были определены.

Два взрыва в Кабуле произошли накануне, 26 августа. По информации СМИ, ответственность за случившееся на себя взяла террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) взяли Кабул и объявили о захвате власти в стране. По словам вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, существуют доказательства того, что талибы связаны с террористами из ИГ.