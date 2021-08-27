Лавров рассказал о поддержке Россией договоренностей США с талибами*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва была готова поддержать договоренности Вашингтона с движением «Талибан (организация запрещена в России)». Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что Россия сожалеет, что их не удалось реализовать.

«Мы были готовы поддержать те соглашения, которые американцы заключили с талибами и которые, к сожалению, выполнить не удалось, наверное, не только по причине позиции талибов», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что необходимо ускорить содействие афганцам в формировании инклюзивного переходного правительства с участием всех основных политических сил этой страны.

«Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению террористических актов, к соболезнованиям в адрес семей погибших», — заключил Лавров.

Ранее глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил об особом положении России в урегулировании кризиса в Афганистане.