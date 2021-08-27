В Госдуме проведут заседание по вопросу назначения Поклонской послом России

Замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что заседание по вопросу назначения Натальи Поклонской послом России на Островах Зеленого Мыса состоится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сама заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская ранее говорила, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать слухи о ее дальнейшем назначении не будет.

До этого в СМИ появилась информация, что Поклонская может стать послом России в африканском государстве Кабо-Верде. В настоящее время эту должность занимает Владимир Соколенко.