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Поклонская ответила на слухи о возможном назначении послом в африканской стране

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать слухи о ее дальнейшем назначении не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно», — объяснила она.

До этого в СМИ появилась информация, что Поклонская может стать послом России в африканском государстве Кабо-Верде. В настоящее время эту должность занимает Владимир Соколенко.

Ранее Поклонская допустила свое возвращение на пост прокурора Крыма и выразила уверенность в том, что крымчане поддержали бы ее кандидатуру.

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