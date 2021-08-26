На Украине Меркель обвинили в попытке подкупа украинцев

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в попытке подкупить украинцев во время ее визита в Киев. Об этом политик сообщил в прямом эфире канала «Прямой».

Пристайко подчеркнул, что на Украине надеялись на то, то Меркель будет отстаивать позицию Киева по «Северному потоку-2». По словам политика, она не стала называть этот проект политическим.

«К сожалению, в ее риторике, и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать», — сказал Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина не смогла донести свою позицию о необходимости обеспечения собственной безопасности.

При этом, сама Меркель на встрече не упоминала дальнейшие перспективы получения членства в НАТО для Украины и ее будущей интеграции в Европейский союз.

Ранее Канцлер Германии посетила Украину и встретилась с президентом страны Владимиром Зеленским.