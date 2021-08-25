Польша завершила эвакуацию граждан из Кабула

Польша больше не будет совершать эвакуационные рейсы из Кабула, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марцин Пшидач, передает Wprost.

Решение было принято после того, как президент США Джо Байден заявил, что до 31 августа США завершит вывоз военных из Кабула.

По словам Пшидача, все поляки, информацией о которых располагало министерство, уже покинули Афганистан. При этом в своем Twitter замглавы МИД Польши разместил информацию, что страна помогла Литве вывезти из Кабула 50 афганских переводчиков. Подробностей операции он не сообщил.

США объявили о выводе войск до 31 августа, как того требует «Талибан (организация запрещена в РФ)». Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские военные и местные сотрудники миссий должны покинуть Афганистан до этого времени, поскольку технической основы для выполнения вывозных рейсов потом не останется.

«Талибан» объявил об установлении контроля над Афганистаном 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев. Многие из них пытались покинуть страну, держась за шасси американских военных самолетов.