Nord Stream 2 проиграла в суде ФРГ по делу об освобождении от Газовой директивы ЕС

Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде немецким властям и получила отказ в просьбе освободить строительство газопровода «Северный поток - 2» от Газовой директивы ЕС, сообщает Bloomberg.

По данным агенства, в частности речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по добыче и последующей транспортировке газа. Таким образом, компания не может владеть трубопроводом, по которому поставляет газ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора проекта, Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда ФРГ и оценит его.

«О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — добавили в компании.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Еще до судебного разбирательства Nord Stream 2 AG подавала прошения в различные инстанции ФРГ с просьбой освободить проект от правил ЕС. При этом более ранних проект «Северный поток» такое разрешение от Федерального сетевого агентства Германии получил.