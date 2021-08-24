Путин высказался о работе Мутко на посту главы «Дом.рф»

Российский президент Владимир Путин высоко оценил работу Виталия Мутко на посту генерального директора финансового института развития в жилищной сфере России «Дом.рф». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Виталий Леонтьевич, «Дом.рф» — организация, которую вы возглавляете, возглавляете, на мой взгляд, весьма успешно, является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области как жилищная сфера», — сказал Путин.

Он добавил, что жилищное строительство — это отрасль, которая затрагивает каждого человека, каждую семью.

Ранее Путин обратил внимание Мутко на то, что в России впервые за всю историю страны появилась возможность решить жилищный вопрос.

До этого президент объявил о запуске новой программы по расселению аварийного жилья. Путин предложил выделить 45 млрд рублей на реализацию новой программы.