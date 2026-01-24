Размер шрифта
Тренер Махачева ответил, когда боец может завершить карьеру

Тренер Махачева Мендес: Ислам может провести еще две-три защиты титула
Matt Davies/Global Look Press

Член тренерского штаба российского бойца Ислама Махачева Хавьер Мендес рассказал, что его подопечный может провести еще две-три защиты титула, передает Red Corner MMA.

«Ему 34 года. Но он здоров. Поэтому предполагаю, что он мог бы провести две-три защиты до того, как задуматься о завершении карьеры. Я думаю о двух защитах, но их может быть три», — сказал Мендес.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее боец UFC назвал Махачева лучшим на планете.

