В США умер мужчина, в которого выстрелил федеральный агент

В Миннеаполисе скончался мужчина, в которого выстрелил федеральный агент
В Миннеаполисе (штат Миннесота) умер мужчина, раненный федеральным агентом, передает CNN со ссылкой на министерство внутренней безопасности.

В ведомстве утверждают, что погибший был вооружен. Кроме того, он якобы заявил, что у него «было огнестрельное оружие с двумя магазинами». Представитель министерства предоставил фотографию огнестрельного оружия, которое было у мужчины.

«Неясно, держал ли мужчина пистолет в руках, когда в него выстрелили. Также неясно, имел ли он разрешение на ношение огнестрельного оружия, которое требуется в этом штате», — отметил телеканал.

На прошлой неделе в Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы (ICE) подстрелил нелегального мигранта, который попытался ударить его лопатой. Во время операции иммиграционной полиции в городе офицер пытался задержать нелегала из Венесуэлы, однако тот оказал сопротивление. Находясь за рулем автомобиля, мужчина дал по газам и врезался в припаркованную машину. После этого к мигранту на помощь пришли двое неизвестных. Вооружившись лопатой, они напали на офицера.

Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля. Она привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между федеральными агентами и протестующими.

Ранее Трамп пригрозил «расплатой и возмездием» жителям Миннесоты.

