«И так мозгов нет»: в Госдуме призвали наказать организаторов «денежных ворот»

Милонов назвал издевательством над россиянами новый тренд для заработка денег
Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора»

Среди россиян появился новый тренд для заработка — «денежные ворота». В ходе занятия человек ложится на спину, раздвигает ноги, а ему бьют пачкой денег по промежности. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал модную тенденцию и призвал наказать организаторов.

«Это, конечно, весьма отвратительно, что данные особи воспринимают уж все настолько напрямую и цинично. Понятно, что слабоумным быть у нас в стране возможно, только на учет главное вовремя встать. Но вот организаторы этого точно какие-то люди, которых следует ограничить в свободе передвижения, поскольку они пользуются тем, что слабоумные гражданки, не отдавая отчета в своих действиях, ведутся на их разводки», — сказал парламентарий.

По мнению Милонова, «денежные ворота» — издевательство над россиянами.

«Они негуманно себя ведут, потому что этим женщинам и мужчинам, скорее всего, нужны заботливые медицинские руки, препараты, а они из них деньги высасывают. И так у людей мозгов нет, раз они на такое пошли, а они еще и издеваются над ними и видео снимают. Что ж, пациентов этих ворот ада — в дурку, организаторов — в тюрьму», — заключил он.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам не тратить деньги на сомнительные тренинги и марафоны.

«Деньги будут целее, если не отдавать их сомнительным «открывателям ворот». А время на занятие у такого «тренера» или «энергопрактика» лучше потратить на нормальный спорт или официальное повышение квалификации. Тогда все будет хорошо и без всяких ритуалов «открытия денежных ворот», — сказал он.

Ранее Милонов заявил, что «электронным проституткам» с OnlyFans место в колонии.

