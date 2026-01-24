Размер шрифта
В МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания по захваченному нефтяному танкеру

Рябков: США не выполнили обещание отпустить россиян с захваченной «Маринеры»
US European Command/X/Reuters

США до сих пор не освободили двух российских моряков с захваченного танкера «Маринера», заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат заявил, что у Москвы до сих пор нет ясности, когда Вашингтон выполнит данное «на самом высоком уровне» обещание и освободит граждан России.

США захватили российский нефтяной танкер «Маринера» 7 января за нарушение санкций. Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм заявила, что судно якобы было связано с Венесуэлой. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что танкер — часть венесуэльского теневого флота.

Спустя два дня американский президент Дональд Трамп распорядился освободить двух граждан РФ — членов экипажа захваченного танкера. Кроме них, в состав команды «Маринеры» входили 28 человек, среди которых 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, грузин, а также трое индусов.

Ранее французский спецназ задержал российский танкер.

