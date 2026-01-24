Размер шрифта
В России вновь подтвердили приверженность принципам Анкориджа в переговорах по Украине

Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа
В ходе переговоров по украинскому вопросу Россия придерживается ключевых договоренностей, достигнутых с Соединенными Штатами в ходе саммита в Анкоридже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже», — подчеркнул Рябков.

24 января завершился второй этап трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, посвященных урегулированию кризиса на Украине. Во время встречи, помимо прочих вопросов, обсуждались варианты «буферных зон» и «различные механизмы контроля».

Президент Украины Владимир Зеленский оценил дискуссию как продуктивную, отметив, что стороны успели охватить множество тем. В ходе переговоров обсуждались потенциальные параметры завершения конфликта и необходимые для этого условия. Украинский лидер выразил надежду на проведение следующего раунда трехсторонних переговоров уже на следующей неделе.

Ранее Россия и США достигли договоренностей на встрече в Анкоридже, которые теперь используются как основа для переговоров.
 
