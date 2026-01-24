Врач сборной России спас жизнь пассажиру самолета

Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер спас жизнь пассажиру самолета, передает «Матч ТВ».

«Человеку стало плохо, он поел некачественную пищу. Пришли и согласно инструкциям ФМБА… Там на все случаи жизни очень хорошие методические рекомендации. Плюс опыт и свои какие‑то «вкрапления», — сказал Гардер.

16 января врач хоккейного клуба «Сахалинские акулы» Темирбек Халимбеков спас пассажирку на борту самолета.

«Пассажирка была бледной, по первому осмотру, визуально, пульс не прощупывался. Все признаки указывали на стенокардию. Купировал приступ, дал подышать кислородом, после чего самочувствие пассажирки улучшилось», — говорится в сообщении.

Ранее боец ММА спас мужчину в Санкт-Петербурге.