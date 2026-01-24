Размер шрифта
Пентагон высказался о секретном оружии, примененном в Венесуэле

Пентагон предложил спросить у Белого дома, кто придумал название «Дискомбобулятор»
Joshua Roberts/Reuters

Министерство обороны США отказалось предоставить информацию об источнике названия «Дискомбобулятор» (Discombobulator, в переводе «дезориентатор») для секретного американского оружия, которое, предположительно, было применено в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на запрос агентства о происхождении этого названия, представитель Пентагона рекомендовал обратиться за разъяснениями в Белый дом.

На момент публикации Белый дом не предоставил изданию ответа на запрос.

В начале января военные Соединенных Штатов в рамках операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали звуковое оружие, работающее либо на высоких, либо на низких частотах, что вызвало нарушения работы электронной техники. Как рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин, это могло быть звуковое оружие, низкочастотное или высокочастотное, которое «било по ушам, по мозгам».

Ранее военные США в операции против Мадуро использовали звуковое оружие, вызвавшее сбои электроники и симптомы тошноты.

