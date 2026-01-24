Размер шрифта
В Минобороны рассказали, что силы ПВО сбили девять БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили девять БПЛА над двумя регионами
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные нейтрализовали указанные аппараты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. При этом пять дронов сбили над территорией Белгородской области, еще четыре — над Курской.

24 января Минобороны в суточной сводке рассказало, что силы ПВО ликвидировали 137 беспилотников. Кроме того, военные сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Также в оборонном ведомстве добавили: всего с начала специальной военной операции (СВО) российские войска уничтожили более 110 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Ранее войска РФ ударили по местам подготовки операторов дронов ВСУ.

