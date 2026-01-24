Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В США пограничник открыл огонь по вооруженному человеку

Fox News: в Миннеаполисе пограничник открыл огонь по вооруженному человеку
Tim Evans/Reuters

В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник пограничной службы применил огнестрельное оружие против вооруженного человека. Об этом сообщило Fox News со ссылкой на собственные источники.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего пока отсутствует. Местные власти проинформированы об этом происшествии.

Губернатор штата Тим Уолц заявил о беседе с администрацией президента по поводу «жуткой стрельбы, произведенной федеральными агентами в Миннесоте». Он обратился в социальной сети X с требованием к президенту Дональду Трампу прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из штата.

Напряженность в Миннеаполисе возросла после инцидента 7 января, когда в ходе операции по выявлению нелегальных иммигрантов произошла стрельба. Сотрудники иммиграционной и таможенной службы (ICE) потребовали от остановившейся на дороге женщины покинуть автомобиль. После того, как машина начала движение, один из сотрудников открыл огонь. Женщину спасти не удалось. Мэр города Джейкоб Фрей охарактеризовал действия сотрудников ICE как безответственные и потребовал их отзыва.

Ранее сотрудник ICE подстрелил нелегала, напавшего на него с лопатой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27699793_rnd_9",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+